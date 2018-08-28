Около 150 студентов окончили Университет Иннополис в этом году

КАЗАНЬ, 28 авг — РИА Новости. Почти 150 бакалавров и магистров во вторник торжественно окончили учебу в Университете Иннополис в Татарстане, все они уже трудоустроены в ИТ-компании, сообщает министерство информатизации и связи республики.

"Виновников торжества поздравили лично президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель наблюдательного совета университета Николай Никифоров, министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов. В этом году обучение в первом российском ИТ-вузе закончили 49 бакалавров и 100 магистров. Они получили приглашения на работу от резидентов ОЭЗ "Иннополис" и компаний-партнёров Университета Иннополис: Яндекс Технологии, Контур Инновации, OWN, Портавита, АнП Воркселл, АК Барс Цифровые технологии, Сбербанк-Технологии и других", — говорится в сообщении.

Как отмечается, выпускники, сдавшие сессии на "отлично", получили денежные сертификаты на покупку жилья в Иннополисе – за каждую сессию университет подарил отличникам по 100 тысяч рублей. Также сегодня состоялось посвящение новых студентов: всего Университет принял по результатам грантовых испытаний 254 учащихся, которые по традиции произнесли клятву студента. По информации министерства информатизации и связи Татарстана, в этом году на 250 мест в вузе претендовали 12,5 тысячи абитуриентов.

"Для строительства ИТ-города мы выбрали одно из лучших мест. Иннополис очень грамотно разработан. Востребованы университет и особая экономическая зона. Наша главная задача – создать комфортные условия для жизни и работы местных специалистов. Работа в этом направлении идёт непрерывно, мы и дальше будем системно развивать город Иннополис", — сказал президент Татарстана на торжественной встрече с выпускниками и студентами Университета Иннополис.

Минниханов также выразил слова благодарности президенту России и федеральным структурам, оказывающими содействие в реализации этого проекта.

Университет Иннополис – российский вуз международного стандарта, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области современных информационных технологий и робототехники, подготовке высококвалифицированных кадров для ИТ-индустрии. Университет предоставляет образовательные гранты студентам по результатам конкурсного отбора. Направления обучения: компьютерные технологии, управление разработкой ПО, безопасность компьютерных систем и сетей, системы управления большими данными, робототехника. В вузе работает 81 научно-педагогический сотрудник с опытом в ведущих вузах и ИТ-компаниях мира, открыты 20 научно-исследовательских лабораторий и центров. Университет сотрудничает со 131 индустриальным партнёром и 36 академическими партнёрами по всему миру.

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