В Сочи установили особый противопожарный режим до 1 ноября

СОЧИ, 28 авг – РИА Новости. Особый противопожарный режим, установленный в Сочи в связи с высоким риском возникновения пожаров, сохранится до 1 ноября, сообщает пресс-служба администрации города.

"На сегодняшний день в городе установлен четвертый класс пожароопасности. В связи с высоким риском возникновения пожаров рекомендовано ограничить время пребывания туристических групп на территории нацпарка, запрещено разводить костры и выбрасывать окурки. Особый противопожарный режим сохранится на курорте до 1 ноября", — говорится в сообщении муниципалитета.

Отмечается, что в каждом сельском округе города действуют добровольные пожарные дружины, которые ведут мониторинг территорий, также спасатели с моря ведут наблюдение за горными и лесными районами курорта.