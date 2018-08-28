В столичном метро открыли пункты для настройки соцкарт жителей Подмосковья

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жители Московской области, достигшие 60 лет и получившие право на бесплатный проезд в московском общественном транспорте, могут перекодировать свои социальные карты для пользования льготой на 20 станциях Московского метрополитена, сообщили в пресс-службе столичного метро во вторник.

Ранее Мособлдума приняла закон о предоставлении подмосковным пенсионерам старше 60 лет права на бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) с 1 сентября этого года. Проект закона был внесен губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Помимо этого, пенсионеры Подмосковья старше 60 лет и региональные льготники смогут с 1 сентября бесплатно пользоваться Московским центральным кольцом (МЦК).

"Мобильные стойки для перекодирования социальных карт жителей Подмосковья действуют на 20 станциях Московского метрополитена, прилегающих к основным вокзалам, железнодорожным и автобусным станциям столицы. На стойках сотрудники министерства социального развития и министерства транспорта Подмосковья, а также волонтеры Московского метрополитена помогают жителям Московской области, достигшим возраста 60 лет, быстро перекодировать социальные карты для бесплатных поездок на общественном транспорте Москвы", — говорится в сообщении пресс-службы.

Перекодировать карты пенсионеры могут на станциях "Мякинино", "Партизанская", "Электрозаводская", "Белорусская", "Красногвардейская", "Площадь Ильича", "Новоясеневская", "Рижская", "Варшавская", "Комсомольская", "Павелецкая", "Римская", "Чкаловская", "Дмитровская", "Нагатинская", "Петровско-Разумовская", "Савеловская", "Тимирязевская", "Южная", "Фили".

В метрополитене отметили, что после 1 сентября расширят перечень станций, на которых будут установлены стойки министерства социального развития Московской области.

"Это даст возможность жителям Подмосковья перекодировать карты без посещения МФЦ, которые находятся в разных городах Московской области", — добавили в пресс-службе.

Жители Подмосковья, которым 60 лет исполнится после 1 сентября, могут обратиться в управление соцзащиты населения после исполнения 60 лет для перевыпуска или перекодировки социальной карты. На время ее изготовления (до 30 дней) в МФЦ будет выдаваться временный электронный билет, срок действия которого составляет 45 дней.