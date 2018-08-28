В Подмосковье увеличат надбавки классным руководителям в шесть раз

КРАСНОГОРСК (Московская область), 28 авг — РИА Новости. За классное руководство в школах Московской области учителя будут получать надбавку к зарплате в шесть раз больше, чем в прошлом году, размер выплат составит шесть тысяч рублей, сообщила министр образования Московской области Марина Захарова.

"Мы платили в 2013 году до 1 сентября этого года тысячу, с этого года к этой тысяче добавляется пять и за функции классного руководителя в Московской области, классный руководитель будет получать шесть тысяч ежемесячно", — заявила Захарова на пленарном заседании в рамках форума педагогов Подмосковья.

Министр добавила, что "молодые специалисты тоже будут получать ежемесячную выплату не тысячу, а пять тысяч рублей", поэтому у молодых специалистов, которые имеют 18 часов и классное руководство, минимальная заработная плата составит 28-29 тысяч.