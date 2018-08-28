МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Порядка 100 тысяч посетителей ожидается на форуме "Город образования", который пройдёт в Москве на ВДНХ с 30 августа по 2 сентября, сообщил журналистам во вторник программный директор форума, директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

"В этом году только электронную систему регистрации прошло 82 тысячи человек, мы ставили цель пригласить порядка 100 тысяч человек, и у нас есть ощущение, что мы действительно станем самым крупным образовательным форумом в России, и планку в 100 тысяч перейдём", — рассказал Кузьмин на пресс-конференции.

Специалист подчеркнул, что программа форума рассчитана не только на профессионалов, но и на широкий круг посетителей, на площадке фестиваля будут проводиться мероприятия деловой, познавательной и развлекательной программы. В рамках форума специалисты, школьники и их родители смогут посетить международные конференции, дискуссии, мастер-классы, дебаты и воркшопы, а также поучаствовать в интерактивных событиях форума. Кроме того, свой вклад в развитие инновационной образовательной среды представят свыше 80 компаний-экспонентов выставки.

"Всего у нас более 500 мастер-классов, более 300 мероприятий деловой программы, а также мы ждём делегации более чем из 50 стран мира, из Хельсинки, Абу-Даби, из Великобритании, из скандинавских стран, Сингапур, Китай, всего мы ждём более ста международных спикеров", — рассказал Кузьмин.

Московский международный форум "Город образования" состоится с 30 августа по 2 сентября на ВДНХ и пройдёт в столице во второй раз. В 2017 году участие в форуме приняли 35 тысяч гостей, спикерами стали 200 экспертов и профессионалов, 80 экспонентов представили инновационные образовательные решения.