В Чечне назвали провокацией сообщения о массовых задержаниях подростков

ГРОЗНЫЙ, 28 авг – РИА Новости. Сообщения о массовых задержаниях подростков в Чечне носят провокационный характер с целью помешать расследованию тяжких преступлений, связанных с нападениями на сотрудников полиции в Грозном и в Шалинском районе, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Ранее СМИ сообщили, что в Шалинском районе сотрудники правоохранительных органов задержали от 150 до 200 подростков после нападения на полицейских в Чечне 20 августа.

"Это не соответствует действительности. Публикации о том, что в Шалинском район сотнями задерживают детей, носят провокационный характер и преследуют цель помешать следствию. Они никоим образом не продиктованы заботой о детях, подростках и жителях этого района", — подчеркнул Каримов.

По его словам, "после тяжких преступлений, совершенных в Шали и Грозном, правоохранительными органами республики, как и предусмотрено законом, проводилась оперативная работа по установлению круга общения причастных к нападению на сотрудников полиции".

"После выявления подростков, большинство из которых в возрасте 17-18 лет, в присутствии родителей и педагогов с ними проведена профилактическая беседа, никаких нарушений действующего законодательства при этом не допущено", — отметил пресс-секретарь.

Он пояснил, что эти мероприятия направлены на выявление "возможных подстрекателей или иных лиц старшего возраста, которые могли внушить подросткам деструктивные идеи и привлечь агитаторов, в соответствии с законом, к ответственности, а также провести воспитательную работу с теми подростками, которые могли с ними общаться и подпасть под их влияние".

"В практике любого государства и правоохранительной системы любой страны мира предусмотрено общение и беседы, а в случае необходимости и допросы лиц, которые могли быть вербовщиками, либо осведомлены о готовящемся преступлении", — заключил Каримов.

Как сообщал ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, группа молодых людей предприняла 20 августа попытку совершить резонансные преступления в Чечне, полиция сорвала планы бандитов. По его словам, бандиты нейтрализованы, один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив и доставлен в больницу. В городе Шали пострадали двое полицейских, в Грозном получили травмы сотрудники ДПС. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По предварительным данным, нападавшие являются жителями Шалинского района республики в возрасте не старше 18 лет.