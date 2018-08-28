На Вологодчине со следующего года начнут обновлять парк школьных автобусов

ВОЛОГДА, 28 авг — РИА Новости, Виктория Смирнова. Правительство Вологодской области намерено выделить из регионального бюджета более 90 миллионов рублей на обновление парка школьных автобусов в будущем году, сообщил РИА Новости глава региона Олег Кувшинников.

"В настоящий момент на Вологодчине почти девять тысяч школьников из 187 школ организовано подвозятся к учебным заведениям по 447 утвержденным маршрутам. Для этих целей используются 290 специализированных транспортных средств. Особенно остро стоит вопрос замены двух десятков автобусов 2008 и более ранних годов выпуска, которые перевозят большое количество ребят на большие расстояния", — сказал Кувшинников.

Глава региона напомнил, что постановлением российского правительства установлено требование по замене школьных автобусов со сроком эксплуатации старше 10 лет с 30 июня 2020 года.

"Полномочия по обеспечению транспортными средствами образовательных организаций отнесены к ведению муниципальных органов власти, однако изыскать средства на обновление парка школьных автобусов районам крайне сложно. В связи с этим я принял решение запустить проект "Школьный автобус" и, начиная уже со следующего года, приступить к работе по замене школьных автобусов, выработавших десятилетний ресурс", — отметил губернатор.

В рамках нового проекта в 2019 году будет заменено 48 единиц транспорта. На эти цели потребуется более 90 миллионов рублей. В 2020 году школьных автобусов старше 10 лет будет уже 77, а в 2021 — 64.

"Профильным департаментам поручено предусмотреть соответствующие средства при защите государственных программ и формировании бюджета. Автобусы планируется закупать единым лотом для снижения цены и получения максимального экономического эффекта.

Безопасность школьников — это даже не основной, а стратегический приоритет. Средства потребуются немалые, но нам необходимо провести эту работу в интересах наших детей", — отметил глава.