В Совфеде предложили увеличить квоты на обучение иностранцев в вузах России

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сенаторы выступают за увеличение квот на обучение в российских вузах для иностранных студентов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Совет Федерации последовательно выступает за увеличение квот на обучение в российских вузах иностранных студентов. В том числе и из Таджикистана. Это очень важная государственная задача, и она должна поступательно решаться", — сказала Матвиенко во вторник на встрече с российскими учителями, которые едут на работу в Таджикистан.

Ранее она уточнила, что по инициативе Совета Федерации 29 учителей из семи российских регионов отправляются на работу в Таджикистан, где уже находятся 26 учителей из призыва прошлого года.

Матвиенко отметила, что на протяжении последних лет стремительно растет число иностранцев, желающих учиться в РФ. "Показательно, что в 2017 году количество абитуриентов более чем в шесть раз превысило число выделяемых государством квот. Только из Таджикистана в вузах России учится 21 тысяча ребят, половина из которых – за счет средств российского бюджета", — отметила законодатель.

В целом же в России сейчас обучаются около 300 тысяч иностранных студентов из большинства стран мира, добавила Матвиенко. "А в наших планах до 2025 года заложено увеличение численности студентов-иностранцев до 700 тысяч человек", — заключила спикер СФ.