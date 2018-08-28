МВД Чечни опровергло сообщения о массовых задержаниях подростков

ГРОЗНЫЙ, 28 авг — РИА Новости. Информация о массовых задержаниях в Шалинском районе, распространяемая в ряде СМИ, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МВД по Чечне.

Ранее в СМИ появилась информации о массовом задержании в Шалинском районе детей после атак на полицейских в Грозном и Шалинском районе республики.

"После недавних событий в Шалинском районе оперативными службами МВД по Чеченской Республике отрабатывался круг общения участников этих событий, после установления которых с подростками была проведена профилактическая беседа в присутствии их родителей", — отметили в пресс-службе.

Как сообщал ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, группа молодых людей предприняла 20 августа попытку совершить резонансные преступления в Чечне, полиция сорвала планы бандитов. По его словам, бандиты нейтрализованы, один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив и доставлен в больницу. В городе Шали пострадали двое полицейских, в Грозном получили травмы сотрудники ДПС. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По предварительным данным, нападавшие являются жителями Шалинского района республики в возрасте не старше 18 лет.