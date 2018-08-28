В Москве на семи станциях МЦК раздают воду из-за жары

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Московский метрополитен сообщил о раздаче воды на семи станциях Московского центрального кольца (МЦК) из-за жары.

Ранее в Twitter-аккаунте ГУМЧС России по Москве было опубликовано предупреждение о жаре до 31 градуса во вторник днем.

"Август совсем не хочет уходить и радует тёплыми днями. А мы вас радуем водой! — сообщается в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.