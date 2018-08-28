Почти 6 тысяч жителей Чувашии воспользовались услугами центров занятости

ЧЕБОКСАРЫ, 28 авг — РИА Новости. С начала года почти шесть тысяч жителей Чувашии воспользовались услугами мобильных офисов центров занятости населения — это почти на 13% больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

По его словам, на сегодняшний день в республике функционируют 12 мобильных офисов центров занятости населения.

"За период с января по июль текущего года состоялось 326 выездов мобильных офисов, в рамках которых проведено 410 мероприятий. Услуги в сфере занятости населения получили 5727 человек. Кроме того, с начала года с использованием мобильных офисов проведено 380 консультационных дней и 22 ярмарки вакансий, в ходе которых трудоустроено 3272 жителя отдаленных населенных пунктов, в том числе 1094 учащихся общеобразовательных организаций. Услуга по принципу "одного окна" оказана 75 инвалидам в городе Шумерля и Батыревском районе", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в этом году власти Чувашии планируют направить более 20 миллионов рублей на финансирование мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для безработных.

"Это наши социальные обязательства. Огромные средства мы выделяем из бюджета, чтобы защитить людей, которые по тем или иным причинам оказываются на рынке труда без работы", — процитировали в пресс-службе главу Чувашии Михаила Игнатьева.

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