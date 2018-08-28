Жители Подмосковья старше 60 лет будут бесплатно ездить на МЦК с 1 сентября

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жители Подмосковья старше 60 лет и региональные льготники, которые уже имели право на бесплатный проезд в метро, смогут с 1 сентября пользоваться Московским центральным кольцом бесплатно, сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Ранее сообщалось, что Мособлдума приняла закон о предоставлении подмосковным пенсионерам старше 60 лет права на бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) с 1 сентября этого года. Проект закона был внесен губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

"По решению губернатора (Подмосковья Андрея Воробьева – ред.) предоставлена дополнительная мера социальной поддержки — это бесплатный проезд по МЦК – Московской центральной кольцевой дороге. Для всех жителей Московской области старше 60 лет и региональных льготников, которые до того пользовались правом бесплатного проезда на метро", — говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, жителям необходимо перекодировать социальную карту. Для тех жителей, которые по каким-то причинам социальную карту не оформили, нужно прийти в МФЦ или территориальное управление министерства социального развития и написать заявление об изготовлении социальной карты, уточнили в пресс-службе.

Тем льготникам, которые уже перекодировали свои карты для бесплатного проезда на метро, перекодировать карту повторно не требуется.

Воспользоваться правом бесплатного проезда смогут около 1,5 миллиона жителей Подмосковья. "1 миллион 370 тысяч жителей – это граждане старше 60 лет. Плюс 284 тысячи жителей – это наши региональные льготники, у которых ранее было право проезда бесплатного на метро, но не было МЦК", — сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, слова которой приводятся в сообщении.

Меры социальной поддержки обеспечены за счет средств бюджета Московской области, добавили в пресс-службе.