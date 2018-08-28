Две новые школы откроются в Чувашии к началу учебного года

ЧЕБОКСАРЫ, 28 авг — РИА Новости. Две новые школы откроются в Чувашии к началу учебного года — Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова в Чебоксарах на 400 мест и школа на 1000 мест в Цивильске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.

По его словам, Чувашия участвует в федеральном проекте "Школа 2025", направленном на создание новых мест в школах и ликвидацию второй смены.

"В прошлом году 1 сентября впервые за 10 лет в Чебоксарах открылась новая школа на 1100 мест. В этом году новая школа в Цивильске откроется 31 августа. После ввода в эксплуатацию новой школы в городе будет полностью ликвидирована вторая смена", — сказал министр образования и молодежной политики Чувашии Александр Иванов.

На строительство школы в Цивильске было направлено более 553 миллионов рублей, уточнил собеседник агентства. Новое образовательное учреждение будет состоять из трех блоков: блоки для старшеклассников и учащихся младших классов, столовая, актовый и спортивный залы. Вокруг кадетского корпуса в Чебоксарах разобьют парк, проект которого разработан с учетом пожеланий горожан в рамках федерального проекта по формированию современной городской среды.

"Все подготовительные работы на финишной прямой", — процитировали в пресс-службе главу Чувашии Михаила Игнатьева.

В пресс-службе добавили, что в дальнейшем на базе кадетского корпуса будет возведен ледовый дворец. На его строительство планируется направить около 230 миллионов рублей.

Другие новости региона читайте здесь>>