В России подготовят учителей к проведению устных собеседований в 9 классе

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Дополнительное обучение пройдут учителя, которые будут собеседниками и экспертами при оценке ответов на устном собеседовании в девятом классе, сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

"Перед проведением собеседования пройдет дополнительное обучение учителей, которые будут выступать в качестве собеседников и экспертов по оценке устных ответов. Планируется разработка более 100 вариантов контрольных измерительных материалов для проведения итогового собеседования", — отметил Кравцов.

Он подчеркнул, что Рособрнадзор в последние три года проводил апробации устного собеседования именно в национальных республиках, чтобы максимально адаптировать задания и систему оценивания устных ответов к особенностям школьников, для которых русский язык неродной.

"По аналогии со схемой проведения итогового сочинения в 11-х классах будет предусмотрено три даты для прохождения устного собеседования в девятых классах (в 2018-2019 учебном году это 13 февраля, 13 марта и 6 мая), что дает школьникам две попытки его пересдать при получении незачета, либо возможность пройти устное собеседование в один из дополнительных дней, если кто-то не явился по уважительной причине", — заключил Кравцов.

Итоговое собеседование по русскому языку проводится для проверки навыков устной речи у школьников. Планируется, что собеседование станет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА). Оно будет проходить в школах и оцениваться по системе "зачет/незачет".

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