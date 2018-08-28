Острые дискуссии по пенсионным изменениям были ожидаемы, заявил Путин

ОМСК, 28 авг — РИА Новости. Острые дискуссии в обществе вокруг предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве были ожидаемы, эта тема является крайне чувствительной, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как известно, правительство России выступило с инициативой проведения реформы в сфере пенсионного обеспечения, внесло в Государственную думу соответствующий законопроект, который принят парламентом страны в первом чтении. Безусловно, все это ожидаемую абсолютно реакцию вызвало, достаточно острые дискуссии в обществе", — сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.

"Для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста, а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе, — эта тема крайне важна и чувствительна и вряд ли может кому-то понравиться. Собственно говоря, это так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде", — отметил глава государства.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.