Путин пообщался с жителями Омска и расписался в школьных дневниках

ОМСК, 28 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщался с жителями Омска, сделал с ними селфи и расписался в школьных дневниках.

Встреча проходила на реконструированной улице Ленина в Омске. Жители задали насущные вопросы президенту, пообщались на тему развития региона. В частности, жители попросили помощи у федеральных властей в создании рабочих мест в области. Президент ответил, что он поручит пересмотреть ряд программ. По его словам, нужны "не просто абы какие рабочие места". "Современные исследования показывают, что все развитие идет по высокотехнологичным сферам", — отметил глава государства.

Жители Омска также попросили у президента сделать в городе больше спортивных площадок во дворах. "Мы хорошую программу сделали, по 25 миллиардов с федерального бюджета выделяем как раз на внутридворовое пространство, и Омск тоже получает… Программа идет, программу будем продолжать", — ответил президент на просьбу, отметив, что 25 миллиардов рублей не достаточно на строительство спортивных площадок во дворах. Путин также рассказал, что в планах у властей строительство в Омске около 100 спортивных площадок.

"Хотели пожелать бы вам здоровья, стойкости в вашей очень трудной работе", — сказали жители города.

"У нас у каждого трудная работа. Каждый ее делает достойно", — ответил президент.

Путин также отметил преображение города. "Преображается (город), улица какая. То, что здесь сделали, это красиво", — сказал глава государства, отметив бережное отношение к историческим местам города.

В конце встречи президент сфотографировался с некоторыми участниками встречи, расписался на своих же портретах, предложенных жителями, и в школьных дневниках ребят. Когда Путин оставлял записи в школьных дневниках, жители, среди которых были и мамы учеников, дали наказ детям: "Чтобы учились на отлично".