Путин пообщался с жителями города Обь Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник после посещения новой школы в городе Обь Новосибирской области вышел и пообщался с собравшимися возле учреждения местными жителями.

Одна из жительниц попросила главу государства построить в городе новый спорткомплекс, так как детям и взрослым далеко ездить в Новосибирск. На это Путин сообщил, что строительство нового спортивного комплекса как раз запланировано властями Новосибирской области неподалеку от новой школы.

"Большой будет комплекс?", — спросил глава государства у врио губернатора Андрея Травникова. Тот рассказал президенту и жителям, что планируется построить два полноценных корпуса, где будут борцовские, гимнастические и другие спортзалы.

"Здесь школа уже с хорошей спортивной базой и отдельно еще будет", — отметил Путин.

Также к главе государства обратилась многодетная мать, у которой проблемы с жильем. "Говорят, что я не имею права", — пожаловалась она. "Давайте вместе с губернатором еще раз посмотрим, если чего-то для решения не хватает…", — сказал Путин. Травников, в свою очередь заверил, что проблема будет решена.

Одна из женщин поблагодарила президента и сообщила, что после пожара восемь лет оставалась без своего жилья, однако после обращения к главе государства вопрос был решен через две недели. "Дай бог, чтобы в этой квартире было все хорошо", — сказал Путин.

Один из присутствующих мужчин также обратился к президенту с жилищной проблемой. Врио губернатора сказал, что подробно рассмотрит его проблему.

Спонтанная встреча с президентом закончилась благодарностями. Люди скандировали: "Спасибо!". "Вам большое спасибо!", — сказал глава государства.