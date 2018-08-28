Московский зоопарк с 1 сентября изменит режим работы

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Режим работы Московского зоопарка сократится с 1 сентября в связи с уменьшением светового дня, сообщается на официальном портале мэра Москвы во вторник.

"С 1 сентября в связи с уменьшением светового дня в зоопарке изменится режим работы. Он будет открыт ежедневно с 09.00 до 19.00. Кассы будут закрываться на час раньше, попасть на территорию зоопарка тоже можно будет до 18.00", — говорится в сообщении.

Как отметила директор зоопарка Светлана Акулова, осенью многие животные активно готовятся к холодам, нагуливают жировые запасы, меняют легкий летний мех на более густой и теплый.

"Некоторые наши питомцы, в том числе бурые и гималайские медведи, сурки, еноты и енотовидные собаки, будут готовиться к спячке, в которой они проведут все холодное время. Сейчас в их рацион добавляют много сытных кормов: сурки, например, получают больше жирных семян, а медведям дают орехи, мед и фрукты", — рассказала она.

Кроме того, отмечается, что осенью из-за спада жары некоторые животные становятся активнее и больше времени проводят в наружных вольерах. Например, небольшому похолоданию радуются представители семейства кошачьих — манул, пума, снежный барс, дальневосточный леопард и амурские тигры. Они чувствуют себя в прохладную погоду более комфортно, чем в жару.