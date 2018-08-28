МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Аудиогиды с рассказами о животных появились в Московском зоопарке, посетители их них смогут подробнее узнать о 80 животных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы во вторник.

"В Московском зоопарке появились аудиогиды с рассказами о животных. На них записана информация о 80 обитателях зоосада — зверях, птицах и рептилиях. Взять в аренду компактный плеер с наушниками можно в сувенирном киоске, расположенном у главного входа в зоопарк", — говорится в сообщении.

Отмечается, что услуга будет осуществляться на платной основе.

"С помощью аудиолекций посетители могут узнать, почему у грифа на голове нет перьев, что делают бобры внутри своей хатки, как спят жирафы и о многих других интересных фактах об обитателях нашего зоопарка. Кроме того, аудиогид дает каждому гостю возможность строить собственный маршрут и выбирать, в какой последовательности знакомиться с экспозицией", — рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

По ее словам, информацию для аудиогидов подготовили сотрудники зоосада. Чтобы прослушать описание интересующего животного, посетителю нужно ввести на плеере соответствующее число, указанное на табличке на вольере.

"Пока аудиогиды доступны только на русском языке, однако в скором времени в них появится информация на английском, немецком и китайском языках", — добавила Акулова.