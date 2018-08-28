В Московском зоопарке появились аудиогиды с рассказами о животных

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Аудиогиды с рассказами о животных появились в Московском зоопарке, посетители их них смогут подробнее узнать о 80 животных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы во вторник.
Отмечается, что услуга будет осуществляться на платной основе.
"С помощью аудиолекций посетители могут узнать, почему у грифа на голове нет перьев, что делают бобры внутри своей хатки, как спят жирафы и о многих других интересных фактах об обитателях нашего зоопарка. Кроме того, аудиогид дает каждому гостю возможность строить собственный маршрут и выбирать, в какой последовательности знакомиться с экспозицией", — рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
"Пока аудиогиды доступны только на русском языке, однако в скором времени в них появится информация на английском, немецком и китайском языках", — добавила Акулова.