На востоке Москвы зафиксировали превышение порога запаха сероводорода

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Превышение порога запаха сероводорода в два раза было зафиксировано в московском районе Новокосино утром во вторник, сообщается на сайте "Мосэкомониторинга" в результатах измерений станции "Новокосино".

Сообщается, что по состоянию на 6.18 28 августа порог, при котором начинает ощущаться запах сероводорода, превышен и составляет 0,10 миллиграмма на кубический метр.

По данным измерительной станции в Новокосино, отклонения от нормы начали фиксироваться с 3.18 28 августа.

Согласно динамике измерений станции, на 8.18 28 августа показатели загрязнений снижаются и составляют 0.06 миллиграмма на кубический метр.

Ранее превышение порога запаха сероводорода в пять раз было зафиксировано в московских районах Печатники и Вешняки вечером в четверг 23 августа, подобное превышение не представляло опасности для здоровья человека.