В ГД предложили переложить "бумажную" нагрузку с учителей на чиновников

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой переложить "бумажную" нагрузку в виде написания различных отчетов с учителей на специальных чиновников под названием "завбюры" ("заведующие бюрократией").

"Убежден, что всю "бумажную" нагрузку на педагогов нужно переложить на плечи специальных чиновников, которые будут заниматься административной и бюрократической работой в школе, избавив от нее учителей. Назвать эту должность предлагаю "заведующий бюрократией" — "завбюр", — пишет депутат в письме к Васильевой, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Политик подчеркивает, что, по его мнению, педагоги должны заниматься своим основным делом — обучением детей, поэтому не стоит нагружать их "ответами на многочисленные запросы различных инстанций, подготовкой различных отчетов и прочей бумажной волокитой".

"Профессия учителя — самая значимая профессия. Нельзя накладывать на педагогов дополнительную бюрократическую нагрузку, их задача — заниматься обучением подрастающего поколения, что сейчас и происходит. Требования к представителям этой профессии со стороны государства и общества и так достаточно велики: постоянное повышение квалификации, самосовершенствование и профессиональный рост", — подчеркнул парламентарий.