На молодежный форум в Хабаровске приедут более 200 представителей стран ШОС

ХАБАРОВСК, 28 авг — РИА Новости. Форум молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в сентябре этого года в Хабаровске, его участниками станут более 200 человек, сообщает во вторник хабаровская региональная организация Российского союза молодежи.
Отмечается, что организатором выступает общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи", федеральное агентство по делам СНГ, Россотрудничество. Форум поможет расширить международное молодежное сотрудничество, укрепить добрососедские отношения и изучить опыт работы молодежных структур других стран.
Одной из главных задач форума является создание и наполнение единого интерактивного информационного пространства молодежи России и стран ШОС, популяризация территорий Дальнего Востока, развитие индустрии туризма.
"Столица Дальнего Востока является стратегической точкой на карте развития международного сотрудничества, в особенности молодежного, ведь эта территория граничит с Азиатско-Тихоокеанским регионом. В этой связи молодежи Дальнего Востока необходимо быть включенной в повестку ШОС и грамотно выстраивать политический диалог", — приводятся в сообщении слова директора центра международных программ РСМ Алексея Ежова.
Отмечается, что результатом работы форума станет ряд уникальных международных молодежных проектов, которые смогут поспособствовать повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона. Планируется, что на форуме будет подписано несколько соглашений о намерениях.