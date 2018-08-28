На молодежный форум в Хабаровске приедут более 200 представителей стран ШОС

ХАБАРОВСК, 28 авг — РИА Новости. Форум молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в сентябре этого года в Хабаровске, его участниками станут более 200 человек, сообщает во вторник хабаровская региональная организация Российского союза молодежи.

"Второй форум молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Хабаровске с 19 по 23 сентября. В форуме примут участие более 200 человек: участники из КНР, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Пакистана, Белоруссии, Ирана, России, федеральные эксперты и волонтеры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что организатором выступает общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи", федеральное агентство по делам СНГ, Россотрудничество. Форум поможет расширить международное молодежное сотрудничество, укрепить добрососедские отношения и изучить опыт работы молодежных структур других стран.

Одной из главных задач форума является создание и наполнение единого интерактивного информационного пространства молодежи России и стран ШОС, популяризация территорий Дальнего Востока, развитие индустрии туризма.

"Столица Дальнего Востока является стратегической точкой на карте развития международного сотрудничества, в особенности молодежного, ведь эта территория граничит с Азиатско-Тихоокеанским регионом. В этой связи молодежи Дальнего Востока необходимо быть включенной в повестку ШОС и грамотно выстраивать политический диалог", — приводятся в сообщении слова директора центра международных программ РСМ Алексея Ежова.

Отмечается, что результатом работы форума станет ряд уникальных международных молодежных проектов, которые смогут поспособствовать повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона. Планируется, что на форуме будет подписано несколько соглашений о намерениях.