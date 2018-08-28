Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьного рюкзака

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору школьного портфеля в преддверии нового учебного года, список рекомендаций опубликован на сайте ведомства.
Согласно сообщению, маркировка рюкзаков должна содержать указания о возрасте ребенка, на которого он рассчитан. Вес портфеля без учебников должен составлять не более 700 граммов для учеников начальной школы и не более 1 килограмма для учащихся средней и старшей школы.
5.0%Около пяти тысячи рублей
13.4%В районе десяти тысяч
22.5%10-20 тысяч
17.9%Более 20 тысяч
12.6%Подготовка продолжается
28.6%У меня нет детей
В ведомстве рассказали, что для проверки соответствия веса рюкзака с учебниками нормативным требованиям следует вычислить отношение веса портфеля к весу ребенка. Оптимальным считается соотношение 1:10.
Портфели должны быть снабжены светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане, добавляется в сообщении. Материал для рюкзаков должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.