Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьного рюкзака

Женщина выбирает рюкзак для своего ребенка. Архивное фото

Женщина выбирает рюкзак для своего ребенка. Архивное фото

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору школьного портфеля в преддверии нового учебного года, список рекомендаций опубликован на сайте ведомства.

"На современном этапе актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема формирования и сохранения красивой фигуры и правильной осанки тела. Важным аспектом является выбор ранца или ученического портфеля, соответствующего требованиям", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, маркировка рюкзаков должна содержать указания о возрасте ребенка, на которого он рассчитан. Вес портфеля без учебников должен составлять не более 700 граммов для учеников начальной школы и не более 1 килограмма для учащихся средней и старшей школы.

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Отмечается, что рюкзаки для детей младшего возраста должны иметь формоустойчивую спинку, которая обеспечит полное прилегание к спине и равномерное распределение веса.

В ведомстве рассказали, что для проверки соответствия веса рюкзака с учебниками нормативным требованиям следует вычислить отношение веса портфеля к весу ребенка. Оптимальным считается соотношение 1:10.

Портфели должны быть снабжены светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане, добавляется в сообщении. Материал для рюкзаков должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.