В Подмосковье на решение проблем дольщиков потратили 50 миллиардов рублей

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. С 2013 года в Подмосковье решены проблемы более 20 тысяч обманутых дольщиков.

На решение проблем обманутых дольщиков в Московской области было затрачено с 2013 года 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

Глава Подмосковья рассказал о решении проблем дольщиков в рамках форума "Территория бизнеса", проходящего в красногорском "Крокус Сити Холле".

Андрей Воробьев заступил на пост губернатора области пять лет назад. С этого времени на решение вопроса с обманутыми дольщиками, которых на момент вступления Воробьева в должность насчитывалось более 20 тысяч, в регионе потратили 50 миллиардов рублей.

Глава Подмосковья подчеркнул, что это огромные деньги, которыми пришлось решать проблемы, созданные недобросовестными застройщиками.

"Такие случаи часто выбивают из седла предпринимательское сообщество, потому что отношение к нему меняется", — отметил Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев выразил надежду на то, что в процессе развития вопрос обманутых участников долевого строительства уйдет в прошлое.

Губернатор упомянул, что Подмосковье лидирует в России по объемам строительства жилья и сравнил регион с Москвой, где ежегодно строят три миллиона квадратных метров многоквартирного жилья.

"Мы строили пять миллионов, сейчас 4,5-4,9 миллиона квадратных метров жилья", — напомнил Андрей Воробьев.

По его словам, в Московский регион ежегодно приезжает около 180 тысяч человек, из которых 70% — это жители других регионов России.

"Поэтому мы растем и должны успевать решать проблемы, должны успевать создавать условия бизнесу, который к нам приходит", — заключил губернатор Московской области.