В Подмосковье на решение проблем дольщиков потратили 50 миллиардов рублей

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. С 2013 года в Подмосковье решены проблемы более 20 тысяч обманутых дольщиков.
Глава Подмосковья рассказал о решении проблем дольщиков в рамках форума "Территория бизнеса", проходящего в красногорском "Крокус Сити Холле".
Андрей Воробьев заступил на пост губернатора области пять лет назад. С этого времени на решение вопроса с обманутыми дольщиками, которых на момент вступления Воробьева в должность насчитывалось более 20 тысяч, в регионе потратили 50 миллиардов рублей.
Глава Подмосковья подчеркнул, что это огромные деньги, которыми пришлось решать проблемы, созданные недобросовестными застройщиками.
"Такие случаи часто выбивают из седла предпринимательское сообщество, потому что отношение к нему меняется", — отметил Андрей Воробьев.
Андрей Воробьев выразил надежду на то, что в процессе развития вопрос обманутых участников долевого строительства уйдет в прошлое.
"Мы строили пять миллионов, сейчас 4,5-4,9 миллиона квадратных метров жилья", — напомнил Андрей Воробьев.
По его словам, в Московский регион ежегодно приезжает около 180 тысяч человек, из которых 70% — это жители других регионов России.
"Поэтому мы растем и должны успевать решать проблемы, должны успевать создавать условия бизнесу, который к нам приходит", — заключил губернатор Московской области.