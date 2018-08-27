В Подмосковье специалисты здравоохранения получат субсидии на покупку жилья

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Почти 30 специалистов получат свидетельства в здании правительства Московской области.

29 специалистов государственных учреждений здравоохранения Московской области получат субсидии по подпрограмме "Социальная ипотека", вручение состоится 28 августа в здании правительства региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра строительного комплекса Подмосковья Руслана Тагиева.

Условие выдачи такого свидетельства — отработка контракта на 10 лет с медицинским учреждением. Половина стоимости жилья предоставляют в виде субсидии. Оплачивается первоначальный взнос при оформлении ипотеки на 10 лет, а все остальное — ежемесячные платежи. Таким образом, специалистам медучреждений необходимо будет выплачивать только проценты по кредиту.

"Размер жилищных субсидий для оплаты 50% стоимости жилья этих 29 специалистов суммарно составит более 135 миллионов рублей", — рассказал Тагиев.

Свидетельства получат специалисты, живущие и работающие в 17 муниципалитетах Московской области.

Подпрограмма "Социальная ипотека" существует с 2016 года и реализуется по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Объем финансирования за счет областного бюджета — пять миллиардов рублей. Глава Минстроя Подмосковья отметил, что на данный момент участниками программы стали 634 специалиста (врачи, учителя, молодые ученые), из них 566 уже обладают жильем.