В Балашихе откроют новую школу на 550 мест

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Минстрой Подмосковья выдал разрешение на ввод в эксплуатацию школы.

В Балашихе заработает новая школа на 550 мест, уже выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева.

"Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы, возведенной в микрорайоне 1 Мая городского округа Балашиха. Новое образовательное учреждение рассчитано на 550 мест", — сказал глава областного Минстроя.

Площадь новой школы составляет свыше 8,6 тысячи квадратных метров, в ней будут 22 класса, библиотека, столовая, медпункт, актовый и спортивный залы. Образовательное учреждение соответствует нормативным требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Школу построили за счет внебюджетных средств. Ее застройщиком стала компания "Мортон-РСО".