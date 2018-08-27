Собянин поручил расширить меры соцподдержки инвалидов в Москве

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Инвалиды в Москве должны быть окружены вниманием и заботой, им нужно создавать нормальные условия для жизни, учебы, отдыха и реабилитации, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города распорядился о дальнейшем расширении мер соцподдержки инвалидов в Москве.
Мэр напомнил, что в 2017 году в городе были радикально увеличены меры социальной поддержки инвалидов и членов их семей. "В частности, в два раза увеличены выплаты по уходу за ребенком-инвалидом", — сказал он. Кроме того, по словам Собянина, в Москве в два раза были повышены выплаты семьям, в которых есть родители-инвалиды, а также количество санаторно-курортных путевок для инвалидов.
Мэр Собянин также поддержал проект обучения слепых детей музыке, которое будут проводить преподаватели детской музыкальной школы имени Светланова в коррекционной школе № 1.
Правительство столицы также проработает вопрос о наполнении библиотеки Московской электронной школы учебно-образовательным контентом для детей-инвалидов.
В 2019 году аналогичный реабилитационный центр появится в Западном административном округе. По данным руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Петросяна, сегодня в Москве проживает 1,03 миллиона инвалидов. В 2010 году в городе их насчитывалось 1,17 миллиона.