Собянин поручил расширить меры соцподдержки инвалидов в Москве

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Инвалиды в Москве должны быть окружены вниманием и заботой, им нужно создавать нормальные условия для жизни, учебы, отдыха и реабилитации, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города распорядился о дальнейшем расширении мер соцподдержки инвалидов в Москве.

"Большинство тех идей, решений, которые мы с вами принимали, реализуется, воплощается в жизнь", — сказал Собянин в понедельник на заседании координационного совета по делам инвалидов и других лиц с ограничением жизнедеятельности.

Мэр напомнил, что в 2017 году в городе были радикально увеличены меры социальной поддержки инвалидов и членов их семей. "В частности, в два раза увеличены выплаты по уходу за ребенком-инвалидом", — сказал он. Кроме того, по словам Собянина, в Москве в два раза были повышены выплаты семьям, в которых есть родители-инвалиды, а также количество санаторно-курортных путевок для инвалидов.

По итогам координационного совета Собянин дал ряд поручений по дальнейшему расширению мер социальной поддержки инвалидов в Москве. Принято решение ежегодно увеличивать на одну тысячу число детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, проводящих выездную реабилитацию на Черноморском побережье и других курортах России. Кроме того, правительство Москвы выделит 2 миллиарда рублей на ремонт и оснащение современным оборудованием реабилитационных центров и коррекционных школ, в том числе будут закуплены дополнительные экзоскелеты для реабилитации инвалидов-опорников.

Мэр Собянин также поддержал проект обучения слепых детей музыке, которое будут проводить преподаватели детской музыкальной школы имени Светланова в коррекционной школе № 1.

Правительство столицы также проработает вопрос о наполнении библиотеки Московской электронной школы учебно-образовательным контентом для детей-инвалидов.

Мэр Собянин осмотрел новый центр комплексной реабилитации инвалидов "Бутово", на базе которого прошло заседание координационного совета. Мэру показали стационарное отделение для матерей с детьми до трех лет, бассейн для бальнеотерапии и гидромассажа, зал лечебной физкультуры, а также площадку для иппотерапии (метод реабилитации посредством верховой езды). Мэр пообщался с юными пациентами реабилитационного центра и их родителями.

В 2019 году аналогичный реабилитационный центр появится в Западном административном округе. По данным руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Петросяна, сегодня в Москве проживает 1,03 миллиона инвалидов. В 2010 году в городе их насчитывалось 1,17 миллиона.