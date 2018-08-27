В Москве ограничат продажу алкоголя в День города

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Власти Москвы заявили об ограничении продажи алкоголя в местах массовых мероприятий во время празднования Дня города 8-9 сентября, сообщила РИА Новости представитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Елена Романова.

"В соответствии с законом о проведении массовых мероприятий в Москве будет ограничена продажа алкоголя в местах проведения праздничных гуляний и массовых мероприятий. Это делается в целях предотвращения травматизма", — сказала собеседница агентства.

День города в Москве в этом году отметят в субботу 8 сентября, а 9 сентября пройдут выборы мэра столицы. В Москве на 8-9 сентября запланировано более 500 торжественных и праздничных мероприятий.

Основными площадками станут улица Тверская, Пушкинская и Театральная площадь, территория мемориально-паркового комплекса "Поклонная гора", Цветной бульвар, а также центральный парк имени Горького, ВДНХ и музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское".