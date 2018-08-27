Глава Мордовии обсудил с Матвиенко участие в проектах по качеству жизни

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг — РИА Новости. Участие Мордовии в национальных проектах по улучшению качества жизни людей и другие вопросы социально-экономического развития региона обсуждались на рабочей встрече председателя Совфеда Валентины Матвиенко и главы Мордовии Владимира Волкова в Москве в понедельник, сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе беседы глава Мордовии проинформировал спикера Совета Федерации об основных итогах работы в первом полугодии. Было отмечено, что социально-экономическая ситуация в республике характеризуется положительной динамикой промышленного и сельскохозяйственного производства, строительного комплекса, оборота розничной торговли, стабильной ситуацией на рынке труда.

"Важной темой разговора стало участие республики в реализации национальных проектов в рамках указов президента РФ, направленных на улучшение качества жизни людей. Рассматривались и конкретные проекты, значимые для развития Мордовии в социальной и промышленной сферах. Например, детально были обсуждены вопросы строительства в республике поликлиники Республиканского онкологического диспансера, а также хирургического корпуса детской больницы в рамках национального проекта "Здравоохранение", — говорится в сообщении.

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