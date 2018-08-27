Президент РФ Владимир Путин во время осмотра угольного разреза Черниговец. 27 августа 2018

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра угольного разреза Черниговец. 27 августа 2018

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия образования Кузбасса в 2021 году, сообщает пресс-служба Кремля.

В понедельник во время общения с президентом рабочие угольного разреза "Черниговец" попросили Путина сделать праздничным днем дату 300-летия обнаружения первого угля на Кузбассе, которое будет отмечаться в 2021 году. Глава государства пообещал обсудить данный вопрос с врио губернатора региона Сергеем Цивилевым.

"В связи с исполняющимся в 2021 году 300-летием образования Кузбасса (Кемеровская область) постановляю принять предложение правительства РФ о праздновании в 2021 году 300-летия образования Кузбасса", — говорится в сообщении.

Данным документом рекомендовано органам госвласти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 300-летия образования Кузбасса. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.