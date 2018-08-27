На Кубани на переоснащение сельских школ направят полмиллиарда рублей

КРАСНОДАР, 27 авг — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать программу по переоснащению сельских школ, на эти цели планируется направить полмиллиарда рублей, сообщает Минобразования региона.

Уточняется, что речь об этом шла во время совещания научно-педагогической общественности региона. "Вениамин Кондратьев поручил разработать краевую программу по переоснащению школ в сельской местности. На эти цели планируется направить 500 миллионов рублей из региональной казны", — говорится в сообщении.

По словам главы края, сегодня в регионе каждый четвертый рубль тратится на образование ¬– эта сумма достигает 80 миллиардов рублей в год. В ведомстве отметили, что власти ставят задачу создать комфортные условия для обучения, равные стартовые возможности в школах для всех детей.

"В край ежегодно приезжают десятки тысяч человек. Именно поэтому вся система образования должна быть сильной стороной нашего региона. Я говорю, прежде всего, о строительстве новых образовательных учреждений. Только в этом году на Кубани появятся десять новых школ", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.

По данным краевых властей, последние три года в крае велось масштабное школьное строительство, в отрасли появляются инновационные тренды, улучшается оснащение кабинетов, разрабатывается система поощрений для молодых педагогов. Вместе с тем, по словам губернатора, у педагогов в сельской местности не всегда есть достойные условия для обучения детей. "Необходимо в крае проработать программу для переоснащения сельских школ", – заключил Кондратьев.

Другие новости региона читайте здесь >>