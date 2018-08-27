Путин пообещал подписать указ о праздновании 300-летия освоения Кузбасса

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с рабочими во время посещения угольного разреза Черниговец. 27 августа 2018

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с рабочими во время посещения угольного разреза Черниговец. 27 августа 2018

КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал в ближайшее время подписать указ о праздновании 300-летия Кузбасского региона.

В понедельник во время общения с президентом рабочие угольного разреза "Черниговец" попросили Путина сделать праздничным днем дату 300-летия обнаружения первого угля на Кузбассе, которое будет отмечаться в 2021 году. Глава государства пообещал обсудить данный вопрос с врио губернатора региона Сергеем Цивилевым.

"Указ будет подготовлен в самое ближайшее время. Конечно, 300 лет освоения одного из крупнейших в нашей стране, в мире бассейнов угольных — большое событие в жизни страны, не только самого Кузбасса. Поэтому мероприятие должно быть соответствующим образом подготовлено и осуществлено как дань уважения к тем людям, которые начинали эту работу и которые работают в регионе сейчас", — сказал Путин во время встречи с врио губернатора Сергеем Цивилевым.

Указ о праздновании 300-летия Кузбасса попросил в преддверии юбилея на встрече глава региона.

В ходе беседы также были затронуты и другие темы.

"Хотел бы обратить внимание на вашу работу, связанную с "расчисткой" региональных финансов. Почти 11 миллиардов (рублей) до выборов вы погасили перед банками", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что это направление деятельности дает возможность работать в области социально-экономического развития региона.

"Знаю, что у вас есть серьезные планы по развитию дорожного строительства. Надеюсь, что это тоже будет все сделано", — сказал Путин.

При встрече президент оценил соглашение региональных научных учреждений с инновационным центром в Сколково, планы по строительству спортивных сооружений.

"Ну и, конечно, нужно и дальше уделять должное внимание вопросам экологической политики", — сказал Путин.

Он напомнил, что решение о введении особых требований к золотодобывающим компаниям привело к восстановлению экологии воды в реке Кия, идет соответствующая работа в этой области с угольными компаниями.

"Все это очень важные полезные начинания. Надеюсь, что в ходе вашей дальнейшей работы все они будут реализованы", — сказал президент.