Эксперт рассказал о требованиях к яслям в России

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Нужно вернуть понятие "ясли" в законодательное пространство, группы в таких учреждениях должны быть значительно меньше, а требования к безопасности — выше, заявил РИА Новости член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ и генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.
Эксперт обратил внимание на то, что на сегодняшний день в законодательном пространстве понятия "ясли" не существует. "Фактически все документы посвящены тем же дошкольным образовательным организациям. Необходимо возвращать этот тип учреждений – ясли – как самостоятельный, важный. Детям должно уделяться более повышенное внимание с точки зрения безопасности здоровья, и создавать группу на 20-30 человек для детей этого возраста – это крайне опасно и безответственно", — заявил собеседник агентства.
Он также добавил, что понятие "присмотр и уход" в федеральном законе об образовании должно получить статус общедоступной социальной услуги, а санитарные нормы и правила в отношении детей в возрасте до трех лет должны быть пересмотрены в сторону жесткой регламентации количества детей, которые находятся в этих группах.
Рыбальченко добавил, что семейные детские сады как раз и позволяют родителям найти место для ребенка в шаговой доступности.
Эксперт также отметил, что административные нормы по устройству детей в домашние детские сады существуют только для возраста от одного года, в то время как родители детей более младшего возраста также нуждаются в услугах, а по закону дошкольное образование предоставляется от двух месяцев.
"Также минус я вижу только в одном: на сегодняшний день это практически действует как группы в системе дошкольного образования, а все-таки детям до трех лет дошкольное образование является менее актуальным, чем присмотр и уход", — добавил Рыбальченко.
Наибольшее число домашних детских садов, по словам Рыбальченко, находятся в Москве и Краснодарском крае – порядка 700 таких групп.
"Всего в России таких семейных детских садов на сегодняшний день порядка 2 тысяч, их лучше назвать семейными дошкольными группами, потому что в большинстве случаев они функционируют при государственных и муниципальных детских садах", — рассказал Рыбальченко.
Собеседник агентства сообщил, что предварительно сумма грантов на создание семейных детских садов до конца 2024 года (5,8 миллиарда и 2,5 миллиарда рублей из федерального и региональных бюджетов соответственно) — это много.
"В пересчете на одну домашнюю группу пока конструкция, которая предлагается, не дает возможности понять, как министерство видит возможность реализации проекта. В той системе, которая на сегодняшний день существует, таких существенных инвестиций в эту сферу не требуется", — сказал он.
"Важно отметить, что важны не только гранты, но и поддержка родителей, место в таком детском саду должно стоить столько же, сколько и в государственном учреждении, тогда это будет работать. Если же будет существенно дороже, то работать не будет", — заявил Рыбальченко.