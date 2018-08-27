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Общество

Эксперт рассказал о требованиях к яслям в России

(обновлено: 16:31 27.08.2018)
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© Fotolia / pureshotИгрушки в песочнице. Архивное фотоИгрушки в песочнице. Архивное фото
© Fotolia / pureshot

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Нужно вернуть понятие "ясли" в законодательное пространство, группы в таких учреждениях должны быть значительно меньше, а требования к безопасности — выше, заявил РИА Новости член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ и генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

Дети на занятии в школе. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ранее газета "Известия" написала, что Минтруд к концу 2024 года предлагает обучить 150 тысяч нянь и создать почти 9 тысяч домашних дошкольных групп. Планы зафиксированы в рабочей версии федерального проекта "Создание яслей — содействие занятости женщин". Нуждающиеся семьи смогут получить услуги нянь бесплатно. На это, а также на подготовку специалистов предлагается в течение пяти лет потратить более 11 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов. Общая сумма грантов на создание семейных детских садов до конца 2024 года может составить 5,8 миллиарда и 2,5 миллиарда рублей из федерального и региональных бюджетов соответственно.

Эксперт обратил внимание на то, что на сегодняшний день в законодательном пространстве понятия "ясли" не существует. "Фактически все документы посвящены тем же дошкольным образовательным организациям. Необходимо возвращать этот тип учреждений – ясли – как самостоятельный, важный. Детям должно уделяться более повышенное внимание с точки зрения безопасности здоровья, и создавать группу на 20-30 человек для детей этого возраста – это крайне опасно и безответственно", — заявил собеседник агентства.

Он также добавил, что понятие "присмотр и уход" в федеральном законе об образовании должно получить статус общедоступной социальной услуги, а санитарные нормы и правила в отношении детей в возрасте до трех лет должны быть пересмотрены в сторону жесткой регламентации количества детей, которые находятся в этих группах.

Руки ребенка и матери. Архивное фото
© Depositphotos / inarik
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Эксперт отметил, что по международным стандартам это максимум 8-10 детей разного возраста, а если речь идет о детях, которые еще не ходят, то не более пяти. "На данный момент в санитарных нормах и правилах установки не существует, поскольку мы должны были обеспечить доступность образования в короткие сроки. Нормы не предусмотрены, количество детей может быть разным – хоть 40, хоть 60. В международной практике существует и жесткая регламентация и по количеству детей в одном учреждении. У нас сейчас создаются ясли и на 400 детей, но сложно представить, какая должна быть при этом логистика. Мы не помогаем родителям таким образом, а наоборот – усложняем им жизнь", — отметил он.

Рыбальченко добавил, что семейные детские сады как раз и позволяют родителям найти место для ребенка в шаговой доступности.

Эксперт также отметил, что административные нормы по устройству детей в домашние детские сады существуют только для возраста от одного года, в то время как родители детей более младшего возраста также нуждаются в услугах, а по закону дошкольное образование предоставляется от двух месяцев.

"Также минус я вижу только в одном: на сегодняшний день это практически действует как группы в системе дошкольного образования, а все-таки детям до трех лет дошкольное образование является менее актуальным, чем присмотр и уход", — добавил Рыбальченко.

Наибольшее число домашних детских садов, по словам Рыбальченко, находятся в Москве и Краснодарском крае – порядка 700 таких групп.

"Всего в России таких семейных детских садов на сегодняшний день порядка 2 тысяч, их лучше назвать семейными дошкольными группами, потому что в большинстве случаев они функционируют при государственных и муниципальных детских садах", — рассказал Рыбальченко.

Школьная столовая. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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При этом он отметил, что такую форму нужно поддерживать, поскольку она не только решает проблему доступности мест в садах, но и стимулирует рождаемость. "Это можно еще рассматривать как дополнительную поддержку многодетной семьи, потому что как правило воспитатель этого детского сада – это многодетная мама, которая помимо своих детей принимает детей со стороны", — добавил он.

Собеседник агентства сообщил, что предварительно сумма грантов на создание семейных детских садов до конца 2024 года (5,8 миллиарда и 2,5 миллиарда рублей из федерального и региональных бюджетов соответственно) — это много.

"В пересчете на одну домашнюю группу пока конструкция, которая предлагается, не дает возможности понять, как министерство видит возможность реализации проекта. В той системе, которая на сегодняшний день существует, таких существенных инвестиций в эту сферу не требуется", — сказал он.

"Важно отметить, что важны не только гранты, но и поддержка родителей, место в таком детском саду должно стоить столько же, сколько и в государственном учреждении, тогда это будет работать. Если же будет существенно дороже, то работать не будет", — заявил Рыбальченко.

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При этом он считает, что ориентировочное число нянь является слишком скромным. "Мне кажется, это очень мало, например, во Франции 300 тысяч сертифицированных государством нянь воспитывают миллион французских детей. В пересчете на наши параметры численности населения это должно быть порядка 600-700 тысяч. А предусмотрено в законе порядка 150 тысяч. На мой взгляд, это недостаточно. Но если эта система заработает, я думаю, что регионы будут выделять средства, потому что система экономически выгодна, она освобождает женщин, которые выходят на работу, и суммарно одно место для няни многократно превышает расходы, которые инвестируются в эту систему", — сказал он.

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