Трое заключенных "Владимирского централа" прекратили голодовку

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Трое отбывающих наказание в тюрьме №2 УФСИН России по Владимирской области ("Владимирский централ") подали письменные заявления о прекращении голодовки, один заключенный по-прежнему отказывается от пищи, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

По информации ведомства, в четверг представители Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области во главе с ее председателем Вячеславом Куликовым проводили с осужденными, объявившими в среду голодовку, индивидуальные беседы. Каких-либо конкретных требований к учреждению осужденные не предъявляли, причин происходящего не объясняли. В пятницу тюрьму посетила уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова, которая провела личный прием осужденных, и трое заключенных заявили, что уже несколько дней отказывались от приема пищи.

"Двадцать шестого августа 2018 года в 12 часов дня от троих осужденных тюрьмы-2 УФСИН России по Владимирской области поступили письменные заявления о прекращении голодовки, объявленной ими при обходе учреждения 22 августа 2018 года в вечернее время работником Владимирской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Один осужденный продолжает отказываться от пищи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья последнего ежедневно контролируется в ходе медицинских осмотров. Продукты питания, которые были получены в магазине при учреждении и в посылках, из камеры не изымались. Уточняется, что "Владимирский централ" работает в штатном режиме, обстановка контролируемая.