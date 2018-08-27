МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Минтранс РФ разработал порядок вручения памятной медали "За строительство Крымского моста", ее могут удостоиться как российские, так и иностранные компании, говорится в проекте приказа министерства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Медаль вручается один раз независимо от количества упоминаний о гражданине или организации в заявках на получение такой награды. Заявки составляются федеральными органами и органами исполнительной власти субъектов РФ в области транспорта.

Заявки на получение медали рассматриваются на заседаниях комиссии министерства транспорта РФ. Основанием для вручения медали является решение комиссии.

Медаль вручается от имени президента РФ руководителем федерального органа государственной власти, высшим должностным лицом субъекта России, руководителем организации. Вместе с медалью награждаемому вручается грамота.

Дубликаты медали, грамоты к медали в случае их утраты не выдаются.

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