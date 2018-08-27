МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Основные строительно-монтажные работы по благоустройству трех Кадашевских переулков завершены в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Основные строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству в 1-м, 2-м и 3-м Кадашевских переулках завершены. На 100% выполнено устройство кабельной канализации, куда специалисты комплекса городского хозяйства уберут воздушные провода, и закончены работы по устройству дождевой канализации. На проезжей части переулков уложили новый асфальт, организовали парковочные карманы и удобные пандусы на переходах. Тротуары в переулках расширили в зависимости от участка от двух до пяти метров и замостили гранитной плиткой", – рассказал Бирюков.

Он отметил, что в Кадашевских переулках отремонтировано восемь фасадов старинных зданий, а в пяти домах также приведена в порядок кровля. Благоустройство территории завершится устройством более 2 тысяч квадратных метров газонов.

"В Кадашевской слободе сохранены исторический колорит и атмосфера старой Москвы, в то же время она станет новым центром притяжения для жителей Замоскворечья и их гостей", – добавил заммэра.