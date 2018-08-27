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Путин возложил цветы к монументу "Память шахтерам Кузбасса" в Кемерово

(обновлено: 13:52 27.08.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин возлагает цветы к монументу Память шахтеров Кузбасса в городе Кемерово. 27 августа 2018Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к монументу Память шахтеров Кузбасса в городе Кемерово. 27 августа 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Кемерово возложил цветы к монументу "Память шахтерам Кузбасса", после чего главе государства показали макеты объектов, которые планируются к строительству в городе.

Президент РФ Владимир Путин беседует с рабочими во время посещения угольного разреза Черниговец. 27 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Вместе с главой государства в церемонии приняли участие врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

После возложения Путин осмотрел город, вид на который открывался со смотровой площадки у монумента.

Памятник работы Эрнста Неизвестного находится на территории музея-заповедника "Красная Горка". Монумент был открыт накануне Дня шахтера 28 августа 2003 года на месте, где в 1721 году были обнаружены залежи каменного угля. Та находка положила начало промышленному освоению Кузбасса, ставшего крупнейшим угольным бассейном страны.

12-метровый бронзовый монумент, сделанный в мастерской скульптора в Нью-Йорке, откуда он был доставлен сначала в Санкт-Петербург, а затем в Кемерово, представляет собой торс шахтера со светящимся сердцем, опирающегося на отбойный молоток. Постамент памятника выполнен из черного гранита.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра угольного разреза Черниговец. 27 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Музей-заповедник "Красная Горка" был основан в 1991 году на территории бывшего Кемеровского угольного рудника на правом берегу реки Томи. Комплекс состоит из Горелой горы (Красной горки) — места открытия в 1721 году Кузнецкого угольного бассейна, а также старейших в Кемерово промышленных и гражданских объектов, построенных крупнейшим в Сибири акционерным обществом Кузнецких каменноугольных копей (1912-1919 годы). В XXI веке здесь, помимо монумента шахтерам, появилась также скульптурная композиция "Святая великомученица Варвара, покровительница шахтеров", установленная в дни празднования 100-летия Кемеровского рудника в 2007 году. В здании самого музея представлена история Кемеровского рудника и столицы Кузбасса, рядом — набережная, смотровые площадки и выставка угледобывающей техники.

Президент РФ Владимир Путин из окна салона вертолета осматривает территорию обогатительной фабрики Черниговская – Коксовая» АО «Черниговец. 27 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Перед заседанием комиссии по вопросам стратегии и развития топливно-энергетического комплекса главе государства показали макеты объектов, которые планируются к строительству в Кемерово.

В частности, Путину презентовали проект культурно-образовательного и музейно-выставочного комплекса в городе. Он будет включать в себя филиал Мариинского театра, Государственного Русского музея, Российской академии музыки им.Гнесиных, многофункциональный концертный зал. Путину рассказали о строительстве Кемеровского президентского кадетского училища Минобороны РФ и других проектах.

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