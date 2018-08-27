Более половины россиян считают внешнюю политику успешной, показал опрос

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Более половины россиян находят во внешней политике России за последнее время больше успехов, нежели неудач, основными достижениями в этой сфере называя помощь Сирии и присоединение Крыма, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".

Согласно данным исследования, 52% респондентов считают успешной внешнюю политику России за последнее время. При этом за полтора года доля опрошенных, придерживающихся данной точки зрения, снизилась на 12% — в январе 2017 года так считали 64%.

Больше неудач по международной линии замечают 23% граждан, в январе 2017 года таких было 15%. Затруднились оценить проводимую Россией внешнюю политику 25% респондентов.

По данным опроса, основными успехами во внешней политике страны 19% россиян считает помощь Сирии; 10% – улучшение отношений с зарубежными странами; 9% — присоединение Крыма к России.

Неудачами во внешней политике, по мнению 13% опрошенных, являются напряженные отношения с США, странами ЕС и санкции. Еще 8% респондентов промахом назвали напряженные отношения с Украиной.

Опрос "ФОМнибус" проведен 18–19 августа в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ, среди 1500 респондентов.