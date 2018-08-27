Четыре дворовых территории в Оренбурге благоустроят за 34 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Власти Оренбургской области направят в этом году более 34 миллионов рублей на благоустройство четырех дворовых территорий в Оренбурге в рамках реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

По его словам, завершить ремонтные работы планируется до середины сентября.

"Подрядные организации стали ответственно относиться к качеству и срокам исполнения поставленных работ. Есть небольшие замечания, но они устраняются в рабочем порядке. Работы идут в графике. Контроль за проведением ремонтных работ осуществляют не только строители, но и представители управляющих компаний, и, конечно, сами владельцы жилья", — сказал министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Александр Полухин.

В пресс-службе добавили, что в рамках проекта по благоустройству во дворах заменят асфальтобетонное покрытие и бордюры, отремонтируют тротуары, построят хоккейный корт и детскую площадку с резиновым покрытием, установят спортивные тренажеры.

Другие новости региона читайте здесь >>