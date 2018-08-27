Опубликованы проекты заданий ЕГЭ и ОГЭ 2019 года

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Федеральный институт педагогических изменений опубликовал для обсуждения проекты документов, согласно которым в содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) 2019 года вносятся изменения, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Русский язык и математика базового уровня являются двумя обязательными экзаменами для выпускников.
4.9%Около пяти тысячи рублей
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В размещенных проектах уточнены критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом в ЕГЭ по литературе, детализированы формулировки заданий 25, 28, 29 и усовершенствованы системы их оценки в экзамене по обществознанию. В 21-е задание экзаменационной работы по истории добавлено дополнительное условие, определяющее требование к оформлению ответа, и дополнены критерии оценивания этого задания.
Как сообщается, в этом году впервые опубликована для общественно-профессионального обсуждения экзаменационная модель ЕГЭ по китайскому языку.
"Изменений структуры и содержания КИМ ОГЭ в 2019 году по сравнению с 2018 годом не предполагается", — добавляется в сообщении.