Овцебыков из Якутии перевезли на остров Завьялова

ЯКУТСК, 27 авг – РИА Новости. Завершилась межрегиональная акция по отлову 25 молодых овцебыков на острове Большой Бегичев Анабарского района Якутии, транспортировке и выпуску их на острове Завьялова Магаданской области, сообщается на сайте минэкологии республики.

Как отметили организаторы акции, отлов животных вели в течение трех дней. Оперативности данной миссии способствовали профессионализм ловцов, высокая численность овцебыков на острове, умелые действия экипажа вертолета авиакомпании "Алроса" и благоприятные погодные условия.

В минувшую пятницу после короткой передержки в вольере на территории аэропорта "Саскылах" животные были загружены в самолет Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии". Руководство транспортировкой и передачей животных от якутской стороны осуществлял глава дирекции биоресурсов и особо охраняемых природных территорий минэкологии республики Яков Сивцев, уточнили в ведомстве.

Через шесть часов самолет приземлился в аэропорту "Сокол" Магадана. Ценный груз встретил зампредседателя областной думы Игорь Донцов, инициатор и руководитель проекта по завозу овцебыков от магаданской стороны, дополняется в сообщении.

На следующий день овцебыков осмотрели и ознакомились с результатами работ члены правительства Магаданской области и врио губернатора региона Сергей Носов.

Затем тремя рейсами вертолета все 25 овцебыков были перевезены на их постоянное место жительства – остров Завьялова Магаданской области и выпущены в специально отстроенный вольер на передержку, отмечается на сайте.

Как рассказали в минэкологии Якутии, в июле территория острова была обследована учеными института биологических проблем криолитозоны СО РАН. По их заключению, горно-тундровые ландшафты острова, видовое разнообразие и продуктивность пастбищных растений полностью подходят для выпаса и разведения овцебыков.

"Выпуск животных стал завершающим этапом этой межрегиональной акции, имеющей огромное значение в расширении ареала овцебыка на территории России и укреплении взаимодействия и сотрудничества между двумя соседними регионами", — отметили в ведомстве.

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