РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Эксперты рассказали, как выбрать полезные и вкусные яблоки

010552
© РИА Новости / Антон ВергунПерейти в фотобанкУрожай яблок. Архивное фотоУрожай яблок. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Специалисты Роскачества изучили яблоки из супермаркетов и рынков, а также собранные в саду дачников-добровольцев, развенчали несколько популярных мифов вокруг этого фрукта и рассказали, каким должно быть идеальное яблоко.

Авокадо. Архивное фото
© Fotolia / dream79
Секрет авокадо и мифы о яблоках: назван способ безопасно есть фрукты

Как сообщает Роскачество, завершен спецпроект, посвященный этому фрукту. Эксперты закупили в разных точках реализации различные виды яблок.

"Для участия в спецпроекте яблоки закупали у бабушек с рук, на рынках и в супермаркетах. Кроме того, эксперты исследовали яблоки, сорванные дачниками-добровольцами в собственных садах", — говорится в сообщении.

Все закупленные фрукты прошли проверку по 200 показателям. Яблоки исследовали на наличие расширенной группы пестицидов, нитратов, токсичных элементов и заражений вредителями, оценивали внешний вид, наличие дефектов, вкус и запах, состояние мякоти. Кроме того, эксперты изучили полезные свойства продукта: содержание железа, пектина, клетчатки и витамина C.

Нитраты и ГМО

Эксперты Роскачества выяснили, стоит ли опасаться в яблоках повышенного количества нитратов, радионуклидов и ГМО.

Сбор урожая яблок в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
"Наливные, золотые": Роскачество рассказало, как выбрать яблоки

"Яблоки растут на дереве, поэтому они не получают тех вредных веществ, которые могут накапливаться в почве, в том числе и нитратов. Также фрукты, как правило, не накапливают радионуклиды, так как размер их корневой системы не способен накапливать большое количество этих веществ", — приводятся в сообщении слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Что касается ГМО, как отметила Викулова, селекционеры на данный момент редко занимаются яблоками. "Нет особых причин улучшать сорта яблок методами генной модификации. Ученые выводят гибриды и работают с теми культурами, урожайность которых нужно повышать", – пояснила директор.

Вредители, паразиты и воск

"Патулина – токсина, появляющегося на заплесневелых и гнилых фруктах и выражающегося в коричневых пятнах на кожице яблока — эксперты также не нашли. Равно как и микроорганизмов: плесени, дрожжей, а также бактерий кишечной палочки не обнаружилось", — отмечают авторы исследования.

Девушка ест яблоко
© Depositphotos / SimpleFoto
Антиоксиданты: что это такое и зачем их едят

Паразитов в яблоках эксперты Роскачества тоже не обнаружили. "Последних, кстати, не стоит путать с личинками насекомых, которых иногда можно найти в яблоках: эти говорят о том, что во фрукте нет химии, иначе гусеница бы просто не выжила", — уточняют представители организации.

Что касается воска, который используют, чтобы спасти яблоки от высыхания и размягчения и придать фруктам блеск, как утверждают эксперты, он не опасен.

"И чтобы его смыть, достаточно тщательно вымыть фрукт обычной водой. Другое дело, что воск может удерживать пестициды — статистика исследований подтверждает, что яблоко, обработанное воском, скорее всего, обработано и пестицидами, что потенциально небезопасно", — отметили в Роскачестве.

Уточняется, что в данном исследовании яблок воска эксперты не нашли, хотя потенциально он может использоваться при производстве так называемых глянцевых, импортных яблок.

Источник железа и витамина С

"Эксперты Роскачества развенчали легенду о большом количестве железа в яблоке, которое придает ему коричневый налет на срезе. Оказалось, что налет – это защита фрукта от повреждений, которую дает действие антиоксидантов – полифенолов. А железа в яблоке не так уж много", — отмечается в сообщении.

Биофлавоноид кверцетин, содержащийся в красном винограде, борется со свободными радикалами
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Лук или вино? Что предпочтет истинный ценитель витаминов

Чтобы восполнить суточную потребность в этом микроэлементе, человеку нужно съедать не меньше двух килограммов яблок.

Что касается витамина С, как показало исследование, больше всего яблочной кислоты и витамина С содержится в дачных яблоках, но и их надо съесть больше одного килограмма, чтобы удовлетворить суточную потребность.

В ходе исследования эксперты Роскачества увидели в покупных яблоках следовые количества пестицидов — химические средства, защищающие растения от грибков, но не увидели их в садовых фруктах дачников.

"При этом содержание обнаруженных фунгицидов было в десять раз ниже, чем пороговые значения, установленные в Евросоюзе. Однако данные вещества пока не учтены российским законодательством", — уточняют авторы исследования.

Идеальное яблоко

Эксперты оценили и внешний вид яблока.

Урожай летних яблок
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Шелковый путь и генетика помогли ученым найти родину яблок

"Идеальный плод должен быть целым, чистым и крепким на ощупь, с сухой поверхностью, без лишней внешней влаги — следов от росы, дождя или от полива, признаков увядания, темных пятен, повреждений на кожице, нанесенных вредителями или болезнями. Кроме того, яблоко не должно быть легким — менее 90 граммов — и маленьким — менее 6 сантиметров по наибольшему поперечному диаметру, не должно иметь посторонних запахов и привкусов, а также белого налета на поверхности", — рассказали эксперты.

По их словам, наиболее частым дефектом у исследованных яблок были пятнышки парши — распространенная болезнь яблок, выражающаяся в черных пятнышках на поверхности фрукта, для человека она не опасна.

Также встречались повреждения кожицы, нажимы, потертости, дефекты формы и пятнистость, в одном случае – бурая мякоть. Отмечается, что все эти дефекты обнаружились в сезонных яблоках, купленных с рук, на рынках или в супермаркетах.

"Сельскохозяйственными вредителями исследованные яблоки поражены не были, а вот гниловатые и испорченные от перезрелости встречались", — отметили авторы исследования.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена