Эксперты рассказали, как выбрать полезные и вкусные яблоки

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Специалисты Роскачества изучили яблоки из супермаркетов и рынков, а также собранные в саду дачников-добровольцев, развенчали несколько популярных мифов вокруг этого фрукта и рассказали, каким должно быть идеальное яблоко.

Как сообщает Роскачество, завершен спецпроект, посвященный этому фрукту. Эксперты закупили в разных точках реализации различные виды яблок.

"Для участия в спецпроекте яблоки закупали у бабушек с рук, на рынках и в супермаркетах. Кроме того, эксперты исследовали яблоки, сорванные дачниками-добровольцами в собственных садах", — говорится в сообщении.

Все закупленные фрукты прошли проверку по 200 показателям. Яблоки исследовали на наличие расширенной группы пестицидов, нитратов, токсичных элементов и заражений вредителями, оценивали внешний вид, наличие дефектов, вкус и запах, состояние мякоти. Кроме того, эксперты изучили полезные свойства продукта: содержание железа, пектина, клетчатки и витамина C.

Нитраты и ГМО

Эксперты Роскачества выяснили, стоит ли опасаться в яблоках повышенного количества нитратов, радионуклидов и ГМО.

"Яблоки растут на дереве, поэтому они не получают тех вредных веществ, которые могут накапливаться в почве, в том числе и нитратов. Также фрукты, как правило, не накапливают радионуклиды, так как размер их корневой системы не способен накапливать большое количество этих веществ", — приводятся в сообщении слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Что касается ГМО, как отметила Викулова, селекционеры на данный момент редко занимаются яблоками. "Нет особых причин улучшать сорта яблок методами генной модификации. Ученые выводят гибриды и работают с теми культурами, урожайность которых нужно повышать", – пояснила директор.

Вредители, паразиты и воск

"Патулина – токсина, появляющегося на заплесневелых и гнилых фруктах и выражающегося в коричневых пятнах на кожице яблока — эксперты также не нашли. Равно как и микроорганизмов: плесени, дрожжей, а также бактерий кишечной палочки не обнаружилось", — отмечают авторы исследования.

Паразитов в яблоках эксперты Роскачества тоже не обнаружили. "Последних, кстати, не стоит путать с личинками насекомых, которых иногда можно найти в яблоках: эти говорят о том, что во фрукте нет химии, иначе гусеница бы просто не выжила", — уточняют представители организации.

Что касается воска, который используют, чтобы спасти яблоки от высыхания и размягчения и придать фруктам блеск, как утверждают эксперты, он не опасен.

"И чтобы его смыть, достаточно тщательно вымыть фрукт обычной водой. Другое дело, что воск может удерживать пестициды — статистика исследований подтверждает, что яблоко, обработанное воском, скорее всего, обработано и пестицидами, что потенциально небезопасно", — отметили в Роскачестве.

Уточняется, что в данном исследовании яблок воска эксперты не нашли, хотя потенциально он может использоваться при производстве так называемых глянцевых, импортных яблок.

Источник железа и витамина С

"Эксперты Роскачества развенчали легенду о большом количестве железа в яблоке, которое придает ему коричневый налет на срезе. Оказалось, что налет – это защита фрукта от повреждений, которую дает действие антиоксидантов – полифенолов. А железа в яблоке не так уж много", — отмечается в сообщении.

Чтобы восполнить суточную потребность в этом микроэлементе, человеку нужно съедать не меньше двух килограммов яблок.

Что касается витамина С, как показало исследование, больше всего яблочной кислоты и витамина С содержится в дачных яблоках, но и их надо съесть больше одного килограмма, чтобы удовлетворить суточную потребность.

В ходе исследования эксперты Роскачества увидели в покупных яблоках следовые количества пестицидов — химические средства, защищающие растения от грибков, но не увидели их в садовых фруктах дачников.

"При этом содержание обнаруженных фунгицидов было в десять раз ниже, чем пороговые значения, установленные в Евросоюзе. Однако данные вещества пока не учтены российским законодательством", — уточняют авторы исследования.

Идеальное яблоко

Эксперты оценили и внешний вид яблока.

"Идеальный плод должен быть целым, чистым и крепким на ощупь, с сухой поверхностью, без лишней внешней влаги — следов от росы, дождя или от полива, признаков увядания, темных пятен, повреждений на кожице, нанесенных вредителями или болезнями. Кроме того, яблоко не должно быть легким — менее 90 граммов — и маленьким — менее 6 сантиметров по наибольшему поперечному диаметру, не должно иметь посторонних запахов и привкусов, а также белого налета на поверхности", — рассказали эксперты.

По их словам, наиболее частым дефектом у исследованных яблок были пятнышки парши — распространенная болезнь яблок, выражающаяся в черных пятнышках на поверхности фрукта, для человека она не опасна.

Также встречались повреждения кожицы, нажимы, потертости, дефекты формы и пятнистость, в одном случае – бурая мякоть. Отмечается, что все эти дефекты обнаружились в сезонных яблоках, купленных с рук, на рынках или в супермаркетах.

"Сельскохозяйственными вредителями исследованные яблоки поражены не были, а вот гниловатые и испорченные от перезрелости встречались", — отметили авторы исследования.

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