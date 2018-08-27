В Приморье в четвертом регионе ввели режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг — РИА Новости. Режим ЧС регионального уровня ввели в Надеждинском районе Приморья из-за подтоплений, сообщает пресс-служба администрации края.

Ранее метеорологи предупредили, что тайфун Soulik может вызвать в Приморье сильные дожди, ураганный ветер, повышение уровня рек на 2,5 метра и четырехметровые волны на востоке залива Петра Великого. В Приморье ввели режим повышенной готовности, в Уссурийском, Михайловском и Октябрьском районах — режим чрезвычайной ситуации.

"Решением краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморье в понедельник, 27 августа, введена ЧС регионального уровня на территории четырех муниципальных образований – Уссурийского городского округа, Михайловского, Октябрьского и Надеждинского районов", — говорится в сообщении.

По информации властей, в Приморье подтоплено 11 населенных пунктов в Уссурийском городском округе, Михайловском и Октябрьском районах. Подтоплены 213 жилых домов и 297 придомовых территорий. Также 10 домов подтоплены в Надеждинском районе.

По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, пик паводка проходит по территории к вечеру 27 августа, прогнозируется пик паводка в Уссурийском городском округе и к утру 28 августа он может выйти на Надеждинский район.