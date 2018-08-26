РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Лукашенко рассказал, почему не поехал с Путиным на турнир по самбо

02455
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фотоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не поехал вместе с российским коллегой Владимиром Путиным на турнир по самбо после переговоров в Сочи 22 августа из-за других планов на день, президент России, по его словам, не обиделся.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международного турнира по боевому самбо Плотформа S-70. 22 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Песков объяснил, почему Путин приехал на турнир по самбо без Лукашенко
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также объяснил, почему Путин приехал на международный турнир по самбо в Сочи без белорусского коллеги, хотя до этого заявлялось, что лидеры посетят турнир после переговоров. По его словам, "ничего не случилось, у Лукашенко были другие планы".

"Нет никакой конспирологии в том, что Лукашенко не поехал на самбо или боевые искусства вместе с Путиным. Якобы он не то обиделся, не то (Лукашенко — ред.) плохо поступил, не ответив на приглашение Путина. Для меня это предложение было несколько неожиданным", — рассказал Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Президент Белоруссии подчеркнул, что у него, "действительно были другие мероприятия".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Лукашенко назвал Белоруссию и Россию ангелами-хранителями друг для друга
"И я ему прямо сказал: "Ну, если нужно, давай поедем вместе". "Да нет, я не настаиваю, я и сам уже опоздал часа на два или на три на это мероприятие. Сам уже там долго не буду… Поэтому нет, я не обижусь". "Ну, не обидишься, хорошо, тогда я буду заниматься по своему плану", — передал разговор двух президентов Лукашенко.

По его словам, у двух лидеров "действительно добрые отношения, и нет никаких обид и прочих каких-то вопросов и нюансов".

Белорусский лидер добавил, что переговоры в Сочи "прошли в очень хорошей, дружеской атмосфере", "встреча была очень хорошей".

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Владимир Путин на международном турнире по самбо "Плотформа S-70"
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкДевятый международный турнир по боевому самбо "Плотформа S-70" состоялся в Сочи.Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международного турнира по боевому самбо «Плотформа S-70»
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Девятый международный турнир по боевому самбо "Плотформа S-70" состоялся в Сочи.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЛучшими стали российские спортсмены.Президент РФ Владимир Путин на международном турнире по боевому самбо «Плотформа S-70»
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Лучшими стали российские спортсмены.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкРоссияне одержали победу над представителями сборной мира.Участники международного турнира по боевому самбо «Плотформа S-70»
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Россияне одержали победу над представителями сборной мира.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГлава государства наградил победителей.Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международного турнира по боевому самбо Плотформа S-70. 22 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Глава государства наградил победителей.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанк"Они не просто настоящие спортсмены, они настоящие мужчины", - сказал Путин.Участники международного турнира по боевому самбо «Плотформа S-70»
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
"Они не просто настоящие спортсмены, они настоящие мужчины", - сказал Путин.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент также поблагодарил бойцов сборной мира, которые выступили в Сочи.Участники международного турнира по боевому самбо «Плотформа S-70»
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент также поблагодарил бойцов сборной мира, которые выступили в Сочи.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин с участниками турнира "Плотформа S-70".Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участниками международного турнира по боевому самбо «Плотформа S-70»
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин с участниками турнира "Плотформа S-70".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПутин произнес слова благодарности в адрес организаторов турнира.Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ГБОУ Центр спорта и образования Самбо-70 Москомспорта Ренат Лайшев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин произнес слова благодарности в адрес организаторов турнира.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанк"Это замечательное мероприятие, которое стало традиционным", - отметил президент.Президент РФ Владимир Путин общается с участниками благотворительного хоккейного матча Друзья России и Финляндии перед началом международного турнира по боевому самбо «Плотформа S-70»
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
"Это замечательное мероприятие, которое стало традиционным", - отметил президент.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГлава государства вручил чемпионский пояс победителю главного боя вечера – петербуржцу Денису Гольцову.Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международного турнира по боевому самбо «Плотформа S-70»
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Глава государства вручил чемпионский пояс победителю главного боя вечера – петербуржцу Денису Гольцову.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПоддержать бойцов пришли российские хоккеисты. Путин пообщался с участниками благотворительного хоккейного матча "Друзья России и Финляндии".Президент РФ Владимир Путин общается с участниками благотворительного хоккейного матча Друзья России и Финляндии перед началом международного турнира по боевому самбо «Плотформа S-70»
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Поддержать бойцов пришли российские хоккеисты. Путин пообщался с участниками благотворительного хоккейного матча "Друзья России и Финляндии".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПрезидент сфотографировался с участниками турнира.Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участниками международного турнира по боевому самбо «Плотформа S-70»
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Президент сфотографировался с участниками турнира.
/

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена