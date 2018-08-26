Лукашенко рассказал, почему не поехал с Путиным на турнир по самбо

МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не поехал вместе с российским коллегой Владимиром Путиным на турнир по самбо после переговоров в Сочи 22 августа из-за других планов на день, президент России, по его словам, не обиделся.
"Нет никакой конспирологии в том, что Лукашенко не поехал на самбо или боевые искусства вместе с Путиным. Якобы он не то обиделся, не то (Лукашенко — ред.) плохо поступил, не ответив на приглашение Путина. Для меня это предложение было несколько неожиданным", — рассказал Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.
Президент Белоруссии подчеркнул, что у него, "действительно были другие мероприятия".
По его словам, у двух лидеров "действительно добрые отношения, и нет никаких обид и прочих каких-то вопросов и нюансов".
Белорусский лидер добавил, что переговоры в Сочи "прошли в очень хорошей, дружеской атмосфере", "встреча была очень хорошей".
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