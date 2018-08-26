Лукашенко рассказал, почему не поехал с Путиным на турнир по самбо

МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не поехал вместе с российским коллегой Владимиром Путиным на турнир по самбо после переговоров в Сочи 22 августа из-за других планов на день, президент России, по его словам, не обиделся.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также объяснил, почему Путин приехал на международный турнир по самбо в Сочи без белорусского коллеги, хотя до этого заявлялось, что лидеры посетят турнир после переговоров. По его словам, "ничего не случилось, у Лукашенко были другие планы".

"Нет никакой конспирологии в том, что Лукашенко не поехал на самбо или боевые искусства вместе с Путиным. Якобы он не то обиделся, не то (Лукашенко — ред.) плохо поступил, не ответив на приглашение Путина. Для меня это предложение было несколько неожиданным", — рассказал Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Президент Белоруссии подчеркнул, что у него, "действительно были другие мероприятия".

"И я ему прямо сказал: "Ну, если нужно, давай поедем вместе". "Да нет, я не настаиваю, я и сам уже опоздал часа на два или на три на это мероприятие. Сам уже там долго не буду… Поэтому нет, я не обижусь". "Ну, не обидишься, хорошо, тогда я буду заниматься по своему плану", — передал разговор двух президентов Лукашенко.

По его словам, у двух лидеров "действительно добрые отношения, и нет никаких обид и прочих каких-то вопросов и нюансов".

Белорусский лидер добавил, что переговоры в Сочи "прошли в очень хорошей, дружеской атмосфере", "встреча была очень хорошей".