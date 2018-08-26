КРАСНОЯРСК, 26 авг — РИА Новости. Более 220 больных детей получили поддержку за счет средств, собранных на концертах "Хворостовский и друзья – детям" при жизни Дмитрия Хворостовского, сообщил главный редактор Русфонда Валерий Панюшкин на концерте в Красноярске.

Сейчас в Красноярске проходит концерт "Хворостовский и друзья – детям". "Это первый концерт без Дмитрия. Предыдущие концерты собрали 46 миллионов рублей, и помощь получили 227 детей", — сказал Панюшкин.

Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

Благотворительный концерт "Хворостовский и друзья — детям", организованный семьей и друзьями Дмитрия Хворостовского с участием звезд мировой оперной сцены, проходит в воскресенье на родине певца в Красноярске. На открытой сцене площади Мира напротив красноярской филармонии, где в последний раз пел великий баритон, будучи в Красноярске, выступают звезды мировой оперы.