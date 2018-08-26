Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с профессиональным праздником, подчеркнув, что шахтеров отличает выдержка и понимание важности их работы, следует из телеграммы, размещенной на сайте Кремля.
Глава РФ выразил уверенность в том, что ответственный подход к работе, использование опыта своих предшественников, а также гордость за принадлежность к профессии и впредь позволят шахтерам добиваться значительных успехов, повышать конкурентоспособность отечественной угольной промышленности и вносить серьёзный вклад в укрепление энергетического, индустриального потенциала страны.