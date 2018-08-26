Вайкуле прокомментировала слова об отказе ехать в Крым

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что ее слова об отказе от выступления в Крыму были искажены журналистами, отметив, что не может посетить полуостров из-за запрета, который действует в ее стране.

"Понимаете, в чем парадокс этой истории… когда вопрос журналиста делают как мой ответ. Когда меня спросили: "Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым", — я сказала: "Нам запрещено", — заявила певица в эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ.

Вайкуле отметила, что подобное развитие ситуации ее "злит". "Все, что я сказала: "Нет, у нас закон запрещает". И это правда", — подчеркнула исполнительница. Певица пояснила, что не испытывает негатив к жителям Крыма, но сможет там выступить лишь после отмены запрета латвийских властей на концерты артистов на полуострове. "Я люблю свою публику. Разве можно быть против кого-то? Не надо меня впутывать в политику. Я хочу петь для своей любимой публики", — заключила Вайкуле.

"Ни за какие гонорары"

Ранее на пресс-конференции перед концертом в Одессе Вайкуле спросили, собирается ли она в Крым. На это артистка ответила, что не поедет на полуостров ни за какие гонорары, потому что европейцам это запрещено.

Она также добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался.

Высказывание певицы вызвало острую реакцию общественности, включая критику со стороны коллег по цеху.

Позже Вайкуле добавила, что готова посетить полуостров, но только после снятия с России санкций, введенных после возвращения Крыма. Певица отметила, что в таком случае она готова выступить даже бесплатно.

Реакция общественности

Александр Хаминский, представитель Общественного совета при столичном управлении МВД, направил запрос главе министерства Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить концертную деятельность Вайкуле на территории России.

Директор певицы Алексей Яковлев при этом заявил РИА Новости, что Вайкуле имеет вид на жительство в России, разрешение на работу, и что она платит налоги, поэтому никакие проверки ее не беспокоят.

Депутат Государственной Думы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что отказ Вайкуле выступить с концертами на полуострове воспримут без огорчения, однако ни в какие "черные списки" ее вносить никто не собирается.

Лайма Вайкуле — советская и латвийская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Латвийской ССР, Народная артистка Латвийской республики, исполнила такие хиты как: "Вернисаж", "Ещё не вечер", "Скрипач на крыше", "Шерлок Холмс", "Я вышла на Пикадилли", "Легкой джазовой походкой".