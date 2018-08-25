На Горьковском направлении МЖД восстановили движение поездов

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Движение поездов на участке Храпуново – Фрязево Горьковского направления полностью восстановлено, сообщила в субботу пресс-служба Московской железной дороги.
"Железнодорожники восстановили движение поездов на участке Храпуново – Фрязево Горьковского направления МЖД в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе уточнили, что движение поездов было восстановлено в 18.45. В настоящее время диспетчерский аппарат МЖД работает над сокращением опоздания задержанных поездов.