На Горьковском направлении МЖД восстановили движение поездов

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Движение поездов на участке Храпуново – Фрязево Горьковского направления полностью восстановлено, сообщила в субботу пресс-служба Московской железной дороги.

Ранее в пресс-службе МЖД предупреждали, что по техническим причинам движение поездов на перегоне Храпуново – Фрязево Горьковского направления МЖД организовано вариантным графиком по одному пути, в связи с чем прогнозировались задержки пригородных поездов.

"Железнодорожники восстановили движение поездов на участке Храпуново – Фрязево Горьковского направления МЖД в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе уточнили, что движение поездов было восстановлено в 18.45. В настоящее время диспетчерский аппарат МЖД работает над сокращением опоздания задержанных поездов.