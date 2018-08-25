Собянин открыл фестиваль, посвященный 90-летию парка Горького

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл фестиваль, посвященный 90-летнему юбилею парка культуры и отдыха имени Горького.

Собянин приехал в парк Горького днем в субботу, прогулялся по аллеям, пообщался с москвичами разных поколений и открыл детскую площадку "Салют", которая является крупнейшим в России уличным игровым комплексом площадью почти 2 гектара.

"Судя по счастливым лицам ребят, парк через 90 лет возродился и вновь стал популярным местом для москвичей. После 20 лет запустения, в 1990-е и в начале 2000-х годов, это стало первым местом, на которое мы обратили внимание. Навели здесь порядок. Убрали шаурму, шашлыки, восстановили благоустройство", — рассказал Собянин журналистам.

Он процитировал английского писателя и публициста Герберта Уэллса, который в свое время назвал парк Горького "фабрикой счастливых людей". "Сегодня, глядя на москвичей, можно подтвердить эту фразу и пожелать парку Горького развиваться, процветать, быть любимым местом для москвичей и гостей столицы", — добавил он.

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького был открыт 12 августа 1928 года. В будние дни его ежедневно посещают более 50 тысяч человек, а в выходные и праздничные — порядка 150 тысяч. В настоящее время общая площадь парка составляет 211 га, в том числе Партерная часть и Нескучный сад — 107 га, природный заповедник "Воробьевы горы" — 83 га и парк искусств "Музеон" — почти 22 га.