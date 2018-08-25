Собянин ознакомился с ходом строительства московского парка развлечений

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу ознакомился с ходом строительства крупнейшего в мире крытого тематического парка развлечений "Остров мечты", который возводится в столице в Нагатинской пойме.

"Надеюсь, что в следующем году он примет своих первых посетителей", — сказал Собянин.

Он отметил, что в Москве создано множество парков, но не хватает большого тематического парка мирового уровня.

"В московском регионе проживает около 2 миллионов детей и подростков, и, конечно, такая площадка несомненно будет востребована. Много было различных проектов, но, к сожалению, ни один из них не состоялся. Сегодня наперегонки строятся два детских парка — один на ВДНХ, другой здесь, в Нагатинской пойме. Причём здесь строится крупнейший в мире крытый тематический детский парк с пропускной способностью около 12 миллионов человек в год", — рассказал мэр Москвы.

Он назвал важным расположение будущего парка вдали от центра города вблизи промышленных зон и других территорий, некоторые из которых "остаются в депрессивном состоянии".

"Наличие такой площади создаст новый центр притяжения Москвы, поднимет уровень всех близлежащих районов и их статус. Это очень важно для полицентрического развития города", — подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что проект реализуется полностью за счёт инвестиционных средств, однако городские власти помогают в создании транспортной доступности. Так, уже открыта станция метро "Технопарк", в следующем году откроется переход с травалатором к парку через проспект Андропова. Идёт стройка набережной, которая соединит набережную через мост с Печатниками.

Кроме того, в район парка развлечений в перспективе придёт новая Бирюлевская ветка метро.

В свою очередь член совета директоров ГК "Регионы", которая является застройщиком парка, Амран Муцоев уточнил, что строительные работы в парке планируется завершить в июле 2019 года и в сентябре того же года он примет первых посетителей.

"На 60% сейчас закончен ландшафтный парк, в парке закончены монолитные работы. Из 37 аттракционов 20 уже произведены, доставлены и складированы в Москве", — сообщил Муцоев.

Общая площадь крытого тематического парка составит 292 тыс. кв.м. Он будет посвящен героям сказок и популярным персонажам мультфильмов (Маугли, Буратино, Кай и Герда, Смурфики, Черепашки Ниндзя и другим).

Гости парка смогут посетить 40 разнообразных развлечений, более 30 аттракционов для детей, семьи и любителей острых ощущений; медиа-аттракционы "Назад в будущее", "Путешествие в таинственное подземелье", "Путешествие в затерянный мир динозавров". Также там разместят восемь тематических зон — "Сказочная деревня", "Замок Снежной Королевы", "Замок Принцесс", "Деревня Смурфиков", "Черепашки-Ниндзя" и другие.

Площадь ландшафтного парка в Нагатинской пойме составит 32 га, его проект разработан итальянским архитектурным бюро "Land Milano".

Также на территории разместят спортивные и детские площадки, танцпол, открытый и крытый кинотеатры, амфитеатр для мастер-классов и других мероприятий, искусственный водоём с фонтанами, паркинг.

В дальнейшем будут построены отель на 410 мест, детская яхтенная школа и концертный зал.